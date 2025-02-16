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Порошенко назвал дату выборов президента в Украине

Порошенко назвал дату выборов президента в Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года, пишет РИА Новости.

"Запишите: 26 октября этого года", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.

Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней.

Украина