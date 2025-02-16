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Порошенко назвал дату выборов президента в Украине
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Порошенко назвал дату выборов президента в Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9440d8f0-4fba-4b41-9b85-c0fa362e54a8/conversions/6a4415d0-e448-4168-aae5-85223b6585c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9440d8f0-4fba-4b41-9b85-c0fa362e54a8/conversions/6a4415d0-e448-4168-aae5-85223b6585c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9440d8f0-4fba-4b41-9b85-c0fa362e54a8/conversions/6a4415d0-e448-4168-aae5-85223b6585c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9440d8f0-4fba-4b41-9b85-c0fa362e54a8/conversions/6a4415d0-e448-4168-aae5-85223b6585c0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года, пишет РИА Новости.
"Запишите: 26 октября этого года", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.
Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней.