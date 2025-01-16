Порошенко отметил, что у Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом

Фото: пресс-служба президента Украины

У главы киевского режима Владимира Зеленского есть трудности с выстраиванием коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сказал бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Суспильне", сообщает РИА Новости.

"Пока что я могу сказать, что у нас есть трудности с коммуникацией офиса президента и командой Трампа", - сказал он.

Бывший президент выразил сожаления о том, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января. При этом он раскритиковал главу киевского режима за то, что тот недостаточно "борется" за внимание Трампа и его администрации.

"Я очень жалею, что, к сожалению, президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашение. Если вы будете сидеть на диване, вас никуда не позовут, и не только на инаугурацию", - подытожил Порошенко.

Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.