Порошенко дважды пытался покинуть Украину - попытка бегства не удалась

Очередной раз штурмует границу и снова неудачно! Порошенко уже второй раз тормозят украинские пограничники. Экс-президент и лидер партии "Евросолидарность" накануне вечером пытался покинуть страну через пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Попытка бегства не удалась, а сегодня его вновь развернули на том же пункте пропуска.



В Раде сообщили, что бывший глава Украины пытался выехать для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

Однако распоряжение о командировке (подписанное председателем Рады) пограничники посчитали "поддельным или отмененным". По другим данным, на его документах не считывался QR-код. В Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.