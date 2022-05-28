3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Порошенко дважды пытался покинуть Украину - попытка бегства не удалась
Очередной раз штурмует границу и снова неудачно! Порошенко уже второй раз тормозят украинские пограничники. Экс-президент и лидер партии "Евросолидарность" накануне вечером пытался покинуть страну через пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Попытка бегства не удалась, а сегодня его вновь развернули на том же пункте пропуска.
В Раде сообщили, что бывший глава Украины пытался выехать для участия в Парламентской ассамблее НАТО.
Однако распоряжение о командировке (подписанное председателем Рады) пограничники посчитали "поддельным или отмененным". По другим данным, на его документах не считывался QR-код. В Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все