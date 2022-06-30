Порошенко с женой и сыном застали за трапезой в одном из лондонских ресторанов

Официальный Киев продолжает раскручивать, пожалуй, единственный выгодный кейс с экс-президентом Незалежной. Неловкую ситуацию по щелчку сверху создала корреспондент одного из украинских телеканалов. Петра Порошенко с женой и сыном, крепко держущих оборону, застали за трапезой в одном из лондонских ресторанов. Примечательно и то, что Михаил (2001 года рождения) явно не искал там мобилизационный пункт. Как его выпустили из страны в условиях военного положения - для многих остается загадкой.

Порошенко старший, в отличие от своей жены, вступать в полемику с журналистами не стал. Начал оправдываться, что приехал забрать какие-то машины и через 5 часов уже уедет.