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Порошенко с женой и сыном застали за трапезой в одном из лондонских ресторанов
Официальный Киев продолжает раскручивать, пожалуй, единственный выгодный кейс с экс-президентом Незалежной. Неловкую ситуацию по щелчку сверху создала корреспондент одного из украинских телеканалов. Петра Порошенко с женой и сыном, крепко держущих оборону, застали за трапезой в одном из лондонских ресторанов. Примечательно и то, что Михаил (2001 года рождения) явно не искал там мобилизационный пункт. Как его выпустили из страны в условиях военного положения - для многих остается загадкой.
Порошенко старший, в отличие от своей жены, вступать в полемику с журналистами не стал. Начал оправдываться, что приехал забрать какие-то машины и через 5 часов уже уедет.
Впрочем, судя по кадрам из СМИ, пятый президент Украины в Лондоне в последнее время бывает довольно часто. В начале июня здесь его уже фотографировали во время прогулки с дочерью.