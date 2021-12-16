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Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада" с заявлением, что его госфинансирование незаконно
Скандал в прямом эфире. Петр Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада", который вещает из здания парламента Украины. Он заявил, что государственное финансирование данного телеканала является незаконным. Телеведущая пригласила политика принять участие в эфире и занять свободное место, однако Порошенко отказался и заявил, что журналисты канала мешают депутатам работать.
Что именно стало поводом для такой выходки - неясно. Но есть предположения, что таким образом Порошенко отомстил за недавний сюжет о нем на данном телеканале, который был не самым приятным по содержанию.
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