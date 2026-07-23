Porsche планирует сократить штат на 6 тыс. сотрудников

Очередные увольнения в немецком автопроме. Porsche намерена сократить штат на 6 тыс. сотрудников. Квоты урежут для стажеров, пересмотрят условия премий для персонала.

Будет ограничен размер ежегодного поощрения и сокращен объем 13-й зарплаты. По расчетам, это поможет поднять производительность труда.

Porsche, как и другие автопроизводители, столкнулась с последствиями резкого роста цен на энергоносители, а также возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей.