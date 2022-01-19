Портал Baltnews: Санкционная война с Беларусью превращает Литву в логистический тупик

Санкционная война с Беларусью превращает Литву в логистический тупик. Об этом пишет портал Baltnews. Из-за недружественной политики в балтийской стране неуклонно падает транзит грузов и товарооборот с восточными соседями. Страдают не только крупные компании, но и простой бизнес, занимающийся приграничной торговлей. В этом месяце в ассоциации грузоперевозчиков Литвы заявили, из-за продовольственного эмбарго Беларуси перевозчики потеряют около 100 миллионов евро. Де-факто балтийская республика все больше оказывается в изоляции. Бизнес Литвы не прочь иметь деловые отношения с восточным соседом, что бы там ни делали политики. Однако литовским властям это не интересно. Им важнее соблюдать санкции против Беларуси в ущерб себе.