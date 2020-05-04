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Португалия и Греция постепенно смягчают карантинные меры

В Португалии накануне разрешили заниматься спортом на открытом воздухе. На улицах тут же скопились люди. В стране продолжает действовать запрет на посещение пляжей, однако были и такие, кто решил воспользоваться хорошей погодой для того, чтобы искупаться.

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