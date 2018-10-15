Португалия и Испания приходят в себя после урагана "Лесли"

В результате удара стихии сотни тысяч человек столкнулись с перебоями в подаче электричества. Шторм вырывал деревья с корнем, ломал постройки, а также вызывал затопления. В Португалии были травмированы несколько десятков человек. В Лиссабоне и других аэропортах отменены авиарейсы. В Испании в некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень опасности.