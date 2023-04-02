Португальцы требуют решения жилищного кризиса

Жилищный кризис заставил тысячи португальцев выйти на протест. Митинги с призывом к "доступному жилью для всех" прошли в Лиссабоне и других крупных городах страны. Рост цен на жилье, повышение арендной платы, высокие ставки по кредитам делают недвижимость для жителей Португалии все менее доступной. Многие вынуждены покидать свои дома в поисках жилья подешевле из-за притока иностранных туристов, которые снимают квартиры на короткий срок и тем самым толкают цены вверх.