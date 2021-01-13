3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Порядка 20 конгрессменов-республиканцев готовы поддержать импичмент Дональда Трампа
В Вашингтоне опасаются новых беспорядков
Тем временем служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, на Белый дом и здание Верховного суда. Сейчас в Вашингтоне действует режим чрезвычайного положения. В день инаугурации к обеспечению безопасности будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Нацгвардии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП