Порядка 20 конгрессменов-республиканцев готовы поддержать импичмент Дональда Трампа

Тем временем служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, на Белый дом и здание Верховного суда. Сейчас в Вашингтоне действует режим чрезвычайного положения. В день инаугурации к обеспечению безопасности будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Нацгвардии.