Порывы ветра до 150 км/ч - мощный тайфун обрушился на Южную Корею

Мощный тайфун в Южной Корее. Из-за непогоды в стране были вынуждены отменить сотни авиарейсов, приостановить деловые операции и отменить занятия в школах. Мощные осадки затопили прибрежные районы, дороги превратились в реки. Порывы ветра временами до 150 километров в час валили деревья и линии электропередачи. Без света остались более 20 тысяч домов. Десятки тысяч человек были эвакуированы, 14 погибли.