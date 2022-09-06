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Порывы ветра до 150 км/ч - мощный тайфун обрушился на Южную Корею

Мощный тайфун в Южной Корее. Из-за непогоды в стране были вынуждены отменить сотни авиарейсов, приостановить деловые операции и отменить занятия в школах. Мощные осадки затопили прибрежные районы, дороги превратились в реки. Порывы ветра временами до 150 километров в час валили деревья и линии электропередачи. Без света остались более 20 тысяч домов. Десятки тысяч человек были эвакуированы, 14 погибли.

Фото: © AP / NASA

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