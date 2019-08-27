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Посадку самолета в португальском Порту помог осуществить пассажир, который оказался летчиком

Драма в облаках. Полет рейса Манчестер - Мадейра едва не закончился трагедией. Пилот британской авиакомпании Jet-2 почувствовал себя плохо во время перелета. Посадку самолета второму пилоту в португальском Порту помог осуществить пассажир, который оказался летчиком по профессии. Инцидент произошел на полпути к месту назначения. 40-летнего пилота, который неожиданно потерял сознание, увезли в больницу для обследования.

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