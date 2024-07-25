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Посетители американского национального парка Йеллоустоун стали свидетелями мощного извержения гейзера

Такое лучше наблюдать на расстоянии. В Сеть попали кадры из американского национального парка Йеллоустоун: его посетили стали свидетелями мощного извержения гейзера.

Многочисленные туристы прогуливались по дорожке у водоема, когда внезапно геотермальный взрыв стал разметать камни, повредив пешеходный мостик. Многие стали убегать подальше от эпицентра, но кому-то это не помешало продолжить съемку.

Сообщается, что посетители не пострадали. А в самом парке добавили, что гидротермальные взрывы происходят, когда вода под землей быстро нагревается, и такое явление достаточно распространено в Йеллоустоуне.

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