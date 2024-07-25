Посетители американского национального парка Йеллоустоун стали свидетелями мощного извержения гейзера

Такое лучше наблюдать на расстоянии. В Сеть попали кадры из американского национального парка Йеллоустоун: его посетили стали свидетелями мощного извержения гейзера.

Многочисленные туристы прогуливались по дорожке у водоема, когда внезапно геотермальный взрыв стал разметать камни, повредив пешеходный мостик. Многие стали убегать подальше от эпицентра, но кому-то это не помешало продолжить съемку.