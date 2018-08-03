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Посетителей одного из торговых центров Лондона встречает Санта-Клаус
Измученные жарой жители Лондона хотят прохлады и Рождества! В одном из торговых центров открылся магазин с рождественскими подарками. Дирекцию не смущает, что до праздника еще полгода. Жара только подогревает интерес к зимним праздникам. Посетителей даже встречает настоящий Санта-Клаус. Правда, не в шубе, а в кожаной куртке.
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