Посетителей польских консульств в Украине опрашивают об идее польского протектората

Как итог ошеломляющей коррупции в Украине - полная потеря независимости. В польских консульствах в Луцке и Львове посетителям раздают опросные листы. В любой другой стране это стало бы поводом для громкого дипломатического скандала. Пришедшим на прием предлагают ответить, как они относятся к идее установления польского протектората над Украиной.Сам факт опроса свидетельствует, что, похоже, атмосфера правительственных кабинетов в Варшаве буквально пропитана мечтами о расчленении страны-соседки.