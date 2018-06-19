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Посетители аттракциона в Новосибирске зависли вниз головой на пять минут

Колесо страха. Посетители аттракциона "360" в Новосибирске зависли вниз головой на пять минут. На помощь пришли прохожие. Они вручную прокрутили конструкцию. Ведется расследование ЧП. По предварительным данным, поломка произошла из-за сбоя системы электроснабжения. 

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