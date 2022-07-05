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Пощечина Турции из Стокгольма
И, конечно, такая небывалая сплоченность белорусов, россиян еще больше раззадоривает Запад. Постоянно воинствующий блок НАТО, на руках которого кровь мирных и невинных граждан, уже, наверное, со всех континентов продолжает навязывать свою политику теперь в нашем регионе.
Финляндия и Швеция подписали протокол о присоединении к НАТО
Финляндия и Швеция сегодня подписали протокол о присоединении к кровавому альянсу убийц. Эта совершенно формальная процедура - она, вообще, ни о чем. Но тут важен инфоповод. Это провоцирование и игра на нервах. Но и тут опять раскрылся очередной политический блеф. Шведы, как оказалось, не готовы исполнять неформальное соглашение с турками, которое они ярко, фотогенично, с улыбками и рукопожатиями заключили на недавнем саммите НАТО. В Стокгольме сегодня заявили, что выдавать Анкаре подозреваемых в терроризме по первой просьбе не собираются. Это пощечина Турции. А значит, почти наверняка протоколы о вступлении этих двух стран в НАТО надолго застрянут в турецком парламенте.
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