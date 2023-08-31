Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности и выдворяют из страны

Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности. Силы безопасности получили предписание начать процесс выдворения дипломата. Напомним, ранее мятежники в Нигере приостановили действие соглашения о военном присутствии Франции. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, они дали Парижу месяц на вывод войск с территории страны. А военный совет уже денонсировал несколько военных соглашений.