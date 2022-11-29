Посла России вызвали в МИД Канады из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Посла России вызвали в МИД Канады из-за публикации в Twitter против пропаганды ЛГБТ. В канадском ведомстве назвали это сообщение "атакой на ценности принятия и терпимости".

Отреагировала в социальной сети и федеральный министр Канады. Паскаль Сент-Онж написала, что российская гомофобная пропаганда в стране не приветствуется.

В российском посольстве канадскому министру иронично ответили: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы объяснить, как вы появились в этом мире?"