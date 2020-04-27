Послабление карантинных мер наблюдается в Европе

В мире наблюдается послабление ограничительных мер. В Германии после долгого перерыва свои двери распахнули школы. В Испании детям до 14 лет накануне разрешили свободно выходить на улицы. В Норвегии за парты вновь сели ученики 1-4-х классов. Возобновили работу учебные заведения в Новой Зеландии.



Чехия и вовсе открыла границы для своих граждан. На рабочие места вернулись сотрудники завода "Шкода". Заработали супермаркеты площадью до 2,5 тысяч квадратных метров.



В Швейцарии начали оказывать услуги парикмахерские и другие бытовые предприятия. После 11 мая возобновятся занятия в школах.



В Литве помимо косметических салонов открываются музеи, библиотеки, уличные кафе. Принимают посетителей зоопарки и ботанические сады. Разрешено играть в гольф и теннис - они позволяют держать так называемую социальную дистанцию.



Власти Польши снова разрешили вступать в браки. Правда, на новобрачных должны быть маски, а количество гостей не должно превышать 15 человек. Можно гулять в лесах и парках. Ослаблены ограничения на доступ покупателей в магазины.



В Италии, где карантин наиболее строг, открываются промышленные предприятия. Многие строительные организации возобновят работу в ближайшие дни. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду на вынос. Гражданам позволят перемещаться внутри провинции, где они живут. С середины мая начнут работать магазины, музеи и салоны красоты.





Отсутствие прогулок на свежем воздухе - причина гипоксической пневмонии

Российские врачи также высказываются за смягчение ограничительных мер:

Светлана Калинченко, доктор медицинских наук, профессор (Россия):

"Это избыточные меры, я к этому отношусь крайне негативно. И сейчас мы уже начинаем пожинать первые негативные плоды этого. Мы начинаем получать гипоксические пневмонии, которые не связаны с коронавирусом. Гиподинамия ведет к тромбозам, гипоксия - к пневмонии. Я просто призываю, борюсь за то, что верните парки, верните людям кислород. Люди должны дышать!".



Стресс влияет на здоровье сильнее вирусов

Стресс влияет на наше здоровье хуже, чем любые вирусы. Потому что здоровому человеку встреча с вирусом не опасна. Он встретится с вирусом, переболеет, не заметит. Чем мы здоровее, тем незаметнее будет встреча с вирусом. Появится тот самый иммунитет, и это хорошо. Но вот этот стресс социальный, влияет крайне негативно. Он ведет к повышению гормонов стресса, адреналин, который повышает давление, пульс, тахикардию, вызывают ту самую гипоксию. Коронавирусам более 50 лет. Все врачи, все мы, изучали коронавирусы в мединститутах. Ничего нового не случилось. Не надо бояться вирусов. Нужно бояться нездоровья и ослабленного иммунитета.

В Сан-Паулу не прекращаются акции протеста