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Послание Зеленского в канун Рождества было мрачным - американский журналист

Послание Зеленского в канун Рождества было мрачным - американский журналист

Президент УкраиныВладимир Зеленскийвыступил с очередным видеообращением к народу. Однако от рождественского поздравления веяло не верой в победу, а полнымотчаянием, пишет РИА Новости.

"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", - отмечает обозревательамериканского журнала Newsweek Скотт Макдональд. Аналитик считает, что речь главы киевского режима была с "горьким привкусом отчаяния", в ходе которой он намекнул на незавидное будущее Украины.

"Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", - говорится в материалеNewsweek.

Фото:БелТА

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