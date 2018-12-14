Напряженной минувшая ночь выдалась за океаном. Послания с угрозами разошлись по городам в Соединенных Штатах. Письма получили несколько сотен адресатов во Флориде, Калифорнии, Нью-Джерси. Автор анонимок заявил, что устроит взрывы, будет много раненых. И требовал 20 тысяч долларов в биткоинах. Отправителя сейчас ищет полиция.

А в Канаде из-за сообщений о бомбе случился транспортный коллапс: в провинции Альберта и Онтарио отменены автобусные рейсы, не ходят электрички и поезда. В Калгари закрыт главный аэропорт. С центрального вокзала в Торонто эвакуировали всех пассажиров. На железнодорожных станциях, в метро, терминалах авиаузлов в эти минуты работают саперы, а на улицах городов - усиленные патрули. Управление национальной полиции Канады пока не дает комментариев по поводу ситуации.