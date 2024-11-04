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После обработки 87 % бюллетеней Трамп опережает Харрис на 5 млн голосов

В США после обработки 87 % бюллетеней кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 70,7 млн голосов. У его соперницы Камалы Харрис их 65,7 млн. Фактически у Трампа 51 % голосов избирателей. Такие данные приводит аналитическая компания Edison Research.

Американские СМИ уже объявили о победе республиканца. По прогнозам CNN и The Washington Post, он уже получил 276 голосов выборщиков. Агентство The Associated Press и газета The New York Times также присвоили победу Трампу, уже набравшему, по их подсчетам, 277 голосов.

Избирательные участки в Америке уже завершили работу. Организация процесса голосования, как обычно, изобилует фактами нарушений. В Калифорнии, например, голосовали без проверки документов. В Милуоки (штат Висконсин) предстоит пересчитывать результаты более 30 тыс. бюллетеней, так как дверцы счетных машин не были закрыты должным образом. А в ряде бюллетеней были допущены опечатки в фамилии Трампа, а в квадратиках напротив Харрис уже стояли точки.

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