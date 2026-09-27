После схода лавины в Гималаях пропали без вести 14 граждан Непала

Масштабное чрезвычайное происшествие произошло в Гималаях: из-за схода мощной лавины без вести пропали 14 человек. Как сообщает "Катманду Пост": ледяной лавина обрушилась на палаточный лагерь у горы Химлунг-Химал, высота которой превышает 7 тыс. метров.



Все пропавшие это - местные проводники, шерпы и обслуживающий персонал. Они отправились вперед, чтобы подготовить маршруты до прибытия иностранных туристов.



Пока наземная спасательная операция невозможна, так как в районе происшествия идут дожди и снегопады. Плохая погода не позволяет и вертолетам добраться до вершины.