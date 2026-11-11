После трехсторонних переговоров в Абу-Даби спецпосланники США встретятся с Путиным и Зеленским

Второй день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной завершился в Абу-Даби. Встреча продлилась лишь два часа, но она оказалась достаточно результативной. Такую оценку дали участники переговоров.

На повестке дня были территориальные вопросы, гарантии безопасности и гуманитарные аспекты урегулирования конфликта, в том числе стороны договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу". Процедура будет осуществлена в ближайшие две-три недели. За столом переговоров представители Европы отсутствовали, хотя одной из главных тем стали именно вопросы новой архитектуры европейской безопасности.

Владимир Мединский, помощник президента России: "Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз. Вся действовавшая после Ялтинских договоренностей система работает очень плохо, а в Украине просто прорвался гнойник. Надо лечить весь организм, пластырем не обойдешься. Мы обменялись позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. Миру нужна новая справедливая система безопасности не в ущерб отдельным странам".

Давид Арахамия, член украинской делегации: "Я участвую в переговорном процессе с 2022 года и могу с уверенностью сказать, что встреча была одной из самых сложных. Русские пришли с очень-очень строгими указаниями. И было очень трудно смягчить их позицию, дискуссию. Но мы сумели начать диалог и теперь работаем более продуктивно. Самое важное - это люди. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы остановить войну и спасти каждого человека в Украине. И обмен таким большим количеством пленных - это большое достижение".

Джаред Кушнер, представитель США: "Обсуждения выдались довольно непростыми, учитывая, что мы не встречались почти восемь месяцев. Разумеется, на повестке дня стоят очень серьезные вопросы, но диалог был очень обстоятельным. Мы затронули все актуальные темы и смогли продуктивно обменяться мнениями. По ряду направлений наметились возможности для поиска компромиссов, по другим требуется дополнительное обсуждение. Тем не менее, считаю, что это был хороший первый шаг. Один из позитивных моментов - мы договорились о проведении масштабного гуманитарного обмена заключенными".

12 ноября для выработки дальнейших шагов спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф посетят Москву, где проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Затем американская делегация полетит в Дублин для встречи с Зеленским.