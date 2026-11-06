После выборов в США главы Nvidia, SpaceX и Oracle потеряли почти 105 млрд долларов

После выборов в США главы крупнейших корпораций - Nvidia, SpaceX и Oracle - потеряли в общей сложности почти 105 млрд долларов.

Наибольшие убытки понес Илон Маск. А основатель компании Nvidia Дженсен Хуанг из-за резкого падения стоимости акций выбыл из десятки богатейших людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты связывают обвал технологического сектора с серьезными опасениями инвесторов. На рынке прогнозируют, что обновленные Палата представителей и Сенат будут активно добиваться жестких законодательных ограничений на дальнейшее строительство центров обработки данных.