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После атаки беспилотника в Курске возле аэродрома загорелся нефтенакопитель

После атаки беспилотника в Курске возле аэродрома загорелся нефтенакопитель

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке беспилотника вблизи курского аэродрома, сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, в результате происшествия произошло возгорание нефтенакопителя. Пожар на данный момент локализуется, работают спецслужбы. Как сообщил Старовойт, никто не пострадал в результате ЧП.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило об аналогичных атаках, которые произошли на военных аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.

Фото:БелТА

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