Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией проходят в Портленде, Сиэтле и еще ряде городов.



Протестующие жгли американские флаги и требовали от властей принятия жестких мер в борьбе с расизмом. Рассеять манифестантов полицейским удалось далеко не сразу - были применены спецсредства.



