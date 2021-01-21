ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки

Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией проходят в Портленде, Сиэтле и еще ряде городов.

Протестующие жгли американские флаги и требовали от властей принятия жестких мер в борьбе с расизмом. Рассеять манифестантов полицейским удалось далеко не сразу - были применены спецсредства.

Вертолет потерпел крушение в США

Изображение

И спустя несколько часов после вступления Байдена в должность произошел еще один инцидент - медицинский вертолет Национальной гвардии разбился неподалеку от Нью-Йорка. Три человека, находившиеся на борту, погибли.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все