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После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки
Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией проходят в Портленде, Сиэтле и еще ряде городов.
Протестующие жгли американские флаги и требовали от властей принятия жестких мер в борьбе с расизмом. Рассеять манифестантов полицейским удалось далеко не сразу - были применены спецсредства.
Вертолет потерпел крушение в США
И спустя несколько часов после вступления Байдена в должность произошел еще один инцидент - медицинский вертолет Национальной гвардии разбился неподалеку от Нью-Йорка. Три человека, находившиеся на борту, погибли.
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