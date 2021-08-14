После лесных пожаров на Турцию обрушились мощнейшие ливни

Сильные ливни и смертоносные паводки продолжают разрушать Турцию. После лесных пожаров на страну обрушился удар водной стихии. По последним данным, от стихийного бедствия погибли 38 человек, пострадали 284. В провинциях Синоп, Бартын и Кастамону крупные реки вышли из берегов. Разрушены десятки домов, мосты и дороги. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах наблюдаются перебои в работе мобильной связи.



