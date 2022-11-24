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После мощного удара током легкоатлетка выжила и восстановилась на 90%
Кировская спортсменка Наталья Крайнова выжила, после того как в прошлом году получила удар током в 27 тысяч вольт на железной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Первого апреля 2021 года Наташа с подругой вышли на пробежку в лес и оказались перед железной дорогой. На дороге стоял состав, девушки решили его перелезть… Подруга успешно спрыгнула, а после услышала громкий хлопок за спиной: оказалось, что Наташа случайно зацепила провод и получила жесточайший удар током", - сообщается на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Подчеркивается, что 19-летняя девушка, занимающаяся легкой атлетикой, получила удар током в 27 тысяч вольт. У нее диагностировали 70% ожогов тела, разрывы внутренних органов, повреждение сетчатки глаза и другие травмы.
"После длительного лечения Наташа смогла прийти в себя: ее организм восстановился на 90%. Девушка решила рассказать о своей истории людям - про Крайнову и ее несчастный случай сняли видеоролик, который предупреждает об опасностях на железнодорожных путях", - отмечается в сообщении.
Девушка планирует получить высшее образование и не исключает, что вернётся в спорт.
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