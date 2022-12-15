После обыска в жилище бывшего вице-президента Европарламента нашли полтора миллиона евро

Потрясением в верхах Европейского союза завершился обыск в жилище бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли. Полиция отыскала там наличность, фотографии которой опубликованы. Конфисковано по меньшей мере полтора миллиона евро.

Вице-президента уже сняли со всех постов, а основные структуры власти ЕС выступили с осуждением коррупции.

Адвокат Евы Кайли уже заявил, что в деле его подзащитной фигурирует глава европейской дипломатии Боррель. Правда, не уточняется, в каком качестве: свидетеля или соучастника?