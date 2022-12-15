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После обыска в жилище бывшего вице-президента Европарламента нашли полтора миллиона евро

Потрясением в верхах Европейского союза завершился обыск в жилище бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли. Полиция отыскала там наличность, фотографии которой опубликованы. Конфисковано по меньшей мере полтора миллиона евро.

Вице-президента уже сняли со всех постов, а основные структуры власти ЕС выступили с осуждением коррупции.

Адвокат Евы Кайли уже заявил, что в деле его подзащитной фигурирует глава европейской дипломатии Боррель. Правда, не уточняется, в каком качестве: свидетеля или соучастника?

В любом случае помимо вице-президента Европарламента в деле замешаны еще несколько чиновников этой структуры. Следует вспомнить также, что против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сейчас ведется следствие: ее подозревают в причастности к манипуляциям бюджетами при закупке вакцин от COVID-19.

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