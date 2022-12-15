3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
После обыска в жилище бывшего вице-президента Европарламента нашли полтора миллиона евро
Потрясением в верхах Европейского союза завершился обыск в жилище бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли. Полиция отыскала там наличность, фотографии которой опубликованы. Конфисковано по меньшей мере полтора миллиона евро.
Вице-президента уже сняли со всех постов, а основные структуры власти ЕС выступили с осуждением коррупции.
Адвокат Евы Кайли уже заявил, что в деле его подзащитной фигурирует глава европейской дипломатии Боррель. Правда, не уточняется, в каком качестве: свидетеля или соучастника?
В любом случае помимо вице-президента Европарламента в деле замешаны еще несколько чиновников этой структуры. Следует вспомнить также, что против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сейчас ведется следствие: ее подозревают в причастности к манипуляциям бюджетами при закупке вакцин от COVID-19.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов