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После откровений сбежавшего польского солдата соцсети пестрят комментариями: "Вам есть что скрывать, пан Дуда?"

"Вам есть что скрывать, пан Дуда?" - пестрят соцсети, в то время как польские СМИ пытаются любыми способами реабилитировать свою верхушку после откровений сбежавшего польского солдата. Убийства беженцев, незаконные приказы, пьянство на границе с оружием в руках, спрятанные за ширмой введенного чрезвычайного положения.

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