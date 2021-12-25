После откровений сбежавшего польского солдата соцсети пестрят комментариями: "Вам есть что скрывать, пан Дуда?"

"Вам есть что скрывать, пан Дуда?" - пестрят соцсети, в то время как польские СМИ пытаются любыми способами реабилитировать свою верхушку после откровений сбежавшего польского солдата. Убийства беженцев, незаконные приказы, пьянство на границе с оружием в руках, спрятанные за ширмой введенного чрезвычайного положения.