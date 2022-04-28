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Европа поражена размахом ввоза в Украину люксовых автомобилей - ВСУ понадобились тысячи новых BMW и Mercedes

Европа поражена размахом ввоза в Украину автомобилей класса люкс. Об этом заявил замминистра инфраструктуры страны Мустафа Найем. Отмечается, что ВСУ понадобились тысячи новых BMW X5 и Mercedes-Benz S-Class. После отмены таможенных платежейвсего за 8 дней в страну ввезли более 14 тысяч легковых авто. Своеобразная "помощь" для армии!

Эксплуатировать автов Украине проблематично. В Одессетопливный кризис. Местные жители испытывают острую нехватку бензина и делятся кадрами закрытых АЗС.

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