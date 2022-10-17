Самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае, повреждено 17 квартир

Самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

Авария произошла во время тренировочного полета. Когда стало понятно, что самолет терпит крушение, пилоты катапультировались. По их данным, авария произошла, так как один из двигателей загорелся еще на взлете. На месте падения самолета загорелось топливо.

Прокуратура проверит обстоятельства происшествия.

Огонь от пожара в многоэтажке Ейска, который произошел после падения самолета Су-34, охватил несколько этажей. Предварительно, повреждено 17 квартир, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в понедельник.



"По предварительной информации от оперативных служб, упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир", - написал Кондратьев.

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен ранг № 3, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 18:20 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме. На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с 1-го по 5-й этажи жилого дома. Площадь пожара составляет 2 000 кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.

Жильцы многоэтажки отправлены в три пункта временного размещения, сообщили ТАСС в администрации Ейского района.

"По количеству человек сказать не могу. Отправили в ПВР - это и лагерь, и гостиница, и Дом офицеров", - сказал собеседник.

По данным представителя администрации города, социальные объекты не повреждены.

Пункт помощи устанавливают рядом с местом пожара в Ейске, где во дворе жилого дома упал самолет, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава района Роман Бублик.

"В городе Ейске произошло ЧП - горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка", - написал Бублик.