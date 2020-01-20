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После пожаров Австралию залило дождем

Австралийский фермер радуется проливным дождям, которые начались после 18 месяцев засухи (видео).

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