В Афганистане к инаугурации готовится новое правительство

В президентском дворце Кабула перестановка. "Талибан" уже разослал письма с угрозами работавшим на Британию афганцам и потребовал, чтобы они явились с повинной в суды. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Лондон не смог эвакуировать из страны тысячи местных, помогавших дипломатам.



В руки талибам попало огромное количество американского оружия, несмотря на то, что прежде чем покинуть Кабул, американские военные разгромили аэропорт,вывели из строя военную технику, сломали все камеры в гражданских терминалах, разбили компьютеры и стекла. Линии электропередачи разрезаны. Вывели из работы даже табло "Прилет/Вылет".



