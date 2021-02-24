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После разрушительного шторма в США выстраиваются очереди за едой

Горячая еда и питьевая вода по-прежнему в приоритете у жителей южной части США после разрушительного зимнего шторма. В Хьюстоне люди выстраиваются в очереди, чтобы получить хоть немного еды. После нескольких дней аномальных морозов у некоторых до сих пор не восстановлена подача электроэнергии. Под вопросом и доступ к чистой питьевой воде. Напомним, ранее Техас объявили зоной стихийного бедствия.

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