После разрушительного шторма в США выстраиваются очереди за едой

Горячая еда и питьевая вода по-прежнему в приоритете у жителей южной части США после разрушительного зимнего шторма. В Хьюстоне люди выстраиваются в очереди, чтобы получить хоть немного еды. После нескольких дней аномальных морозов у некоторых до сих пор не восстановлена подача электроэнергии. Под вопросом и доступ к чистой питьевой воде. Напомним, ранее Техас объявили зоной стихийного бедствия.