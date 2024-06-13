После школы в армию - сейм Литвы одобрил призыв на срочную армейскую службу сразу после окончания учебного заведения

Теперь 17-летние подростки должны зарегистрироваться в призывных пунктах, а по достижении 18 лет их будут призывать. Министр обороны Литвы поспешил заверить, что это не означает полный переход на всеобщий призыв, но является шагом в таком направлении. Пока в литовскую армию призывается около 4 тыс. новобранцев в год. Теперь их количество увеличат до 7 тыс.