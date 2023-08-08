После взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20 % запасов продовольствия

После взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20 % находящегося в силосе запаса продовольствия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление по связям Администрации президента Турции, пишет БЕЛТА.

Общая вместимость элеваторов порта Дериндже составляет 95 тыс. т. На момент взрыва там находилось 75 тыс. т запасов. По предварительным оценкам, повреждено около 20 % этих запасов, то есть около 15 тыс. т.

