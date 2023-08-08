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После взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20 % запасов продовольствия

После взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20 % запасов продовольствия

После взрыва в турецком порту Дериндже повреждено 20 % находящегося в силосе запаса продовольствия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление по связям Администрации президента Турции, пишет БЕЛТА.

Общая вместимость элеваторов порта Дериндже составляет 95 тыс. т. На момент взрыва там находилось 75 тыс. т запасов. По предварительным оценкам, повреждено около 20 % этих запасов, то есть около 15 тыс. т.

Как сообщалось, 7 августа в районе загрузки судов зерном в элеваторах порта Дериндже произошел взрыв. Причиной инцидента могла стать детонация зерновой взвеси. В результате взрыва пострадали 12 человек, также повреждено 13 электроваров.

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