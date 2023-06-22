В Интернете стало вирусным "последнее видео" батискафа "Титан". Его сняли с борта судна "Полярный принц" в момент погружения аппарата. Оно стало для членов экипажа роковым.

Предположительно, кислород в пропавшем еще 18 июня судне, погрузившимся к "Титанику", иссякнет через считанные часы.



В числе последних спохватилась Великобритания, которая направила в район Атлантики глубоководный аппарат. Правда, для начала миссии его необходимо транспортировать в Канаду.

Примечательно, даже журнал The Times напомнил читателям о двойных стандартах Запада: смерть нескольких сотен мигрантов, похороненных недавно в Средиземном море, никого не волновала, а судьба пятерых богачей в батискафе вызывает всеобщее сочувствие и бурный ажиотаж.