Коронавирус продолжает распространяться по планете: теперь он обнаружен и в Антарктиде. Что касается стран Старого Света, Великобритания отгородилась от Европы карантинными границами: ничего подобного на континенте не видели со времен испанки, то есть уже 100 лет. Последние новости с эпидемических фронтов - в следующем сюжете.

COVID обнаружен в Антарктиде

Статистические тренды неизменны: COVID-19 ведет наступление по всем фронтам. На планете сегодня уже 78 миллионов зараженных, миллион семьсот тысяч землян стали жертвами коронавируса. Теперь от болезни невозможно найти убежище даже в Антарктиде: хотя перед отправкой полярников выдерживали по 2 недели в карантине, тест на COVID у 36 сотрудников чилийской базы оказался положительным.

Прекращено всякое сообщение Великобритании с континентом

Соединенному Королевству карантин в Лондоне и южных регионах страны обещает самые непредсказуемые последствия: экономические, политические, социальные. Британия наглухо замкнута закрытыми границами: страну невозможно ни покинуть, ни въехать в нее. В Дувре ожидали разрешения на въезд от Франции водители почти двух тысяч грузовиков: люди здесь близки к отчаянию.

Есть ли смысл в карантине?

Относительно британского карантина у экспертов возникает множество вопросов: более высокая заразность «английского штамма» лабораторно не подтверждена, статистика заболеваемости в Англии не дает оснований для чрезвычайных мер - и смертность, и контагиозность выглядят в последние два месяца вполне стабильными. Отправить граждан под замок, прекратить товарообмен и всяческое пассажирское сообщение с остальным миром - это выглядит совершенно необъяснимым. Впрочем, без сделки по Брекситу что-то похожее британцам обещали уже 1 января. Проблемы возникли чуть раньше, зато виновато в этом уже не правительство, а вирус. Всемирная организация здравоохранения указывает, что новый британский штамм, хотя и мутировал, практически не приобрел никаких новых свойств.

План финансовой помощи американцам стал причиной скандала

Весь остальной мир, отгородившись от Британии, занялся собственными ковидными бедами. В Соединенных Штатах приняли многострадальный билль о финансовой помощи американцам, затронутым эпидемическим кризисом. Тут же разразился скандал: депутатам перед голосованием документ даже не дали толком прочитать - и теперь выяснилось, что лоббисты под завязку нафаршировали закон крайне сомнительными пунктами. Да, гражданам перепадут однократные выплаты в 600 долларов, но значительная часть пакета в 900 миллиардов уйдет на весьма странные нужды. Например, Штаты профинансируют уроки гендерного равенства в Пакистане и программы интеграции женщин в афганскую армию. Иордану достанутся полмиллиарда на охрану границ, а Украина и Судан получат более миллиарда непонятно на что - без уточнений. Американские СМИ полнятся недоуменными вопросами: это действительно билль об антиковидных мерах?

Протесты против локдауна

Североамериканцам коронавирус уже изрядно надоел: по континенту прокатились манифестации с требованиями отменить локдауны. В Канаде все прошло мирно, а в Орегоне были стычки с полицией и массовые аресты.

Новогодних вечеринок не будет!