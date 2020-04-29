Последние переболевшие COVID-19 пациенты покинули больницу в Пекине

Свою миссию выполнила больница Сяотаншань в Пекине. Несколько месяцев там принимали и лечили тех, кто заболел COVID-19. Последние пациенты покинули медучреждение во вторник. Сегодня больницу закрывают. Госпиталь был переоборудован и введен в эксплуатацию 16 марта. В больнице проходило выявление и лечение пациентов с легкой и средней формой течения заболевания. Ее также использовали для приема лиц с подозрением на заражение и тех, кто нуждался в тестировании.