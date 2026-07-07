"Последний оплот евроцивилизации": экономист объяснил, зачем Ватикану нужна Вышеградская четверка

Польша, Чехия, Словакия и Венгрия анонсировали перезапуск Вышеградской четверки. Чем такое объединение выгодно Ватикану, рассказал российский экономист Михаил Хазин в программе "Тренды".

"В Италии, в Ватикане вынашивается план восстановления в том или ином варианте Австро-Венгрии как, грубо говоря, последнего оплота европейской цивилизации против либерального евроатлантизма, который разрушает все, что только можно", - отметил Михаил Хазин.

Экономист считает, что Ватикан осознает угрозу для своего существования в случае дальнейшего укрепления либерального курса. "Все же в Ватикане прекрасно понимают, что по итогам увеличения господства либерального евроатлантизма, Ватикану как государству, которое ведет свои корни от католицизма, придет конец", - подчеркнул он.

quote Отмечу, кстати, что нынешний Ватикан с верой, конечно, очень относительно связан, тем не менее, отказаться от веры, от католицизма совсем он не может. Михаил Хазин

По его словам, ключевую роль в этих планах может сыграть Польша как наиболее католически ориентированная страна Европы. И почему такой проект может быть интересен Варшаве в текущих условиях? "И вот теперь смотрите, вы - поляк. Вы понимаете, что денег из Брюсселя будет мало. Лондон требует каких-то провокаций, при этом в Киеве управляет Лондон. Вопрос: кто может дать денег? Соединенные Штаты Америки? Ну, трамповские Соединенные Штаты Америки денег никому не дадут. Скорее речь пойдет о том, сколько отнимут", - обозначил экономист.

"А тут Ватикан предлагает некоторую сложную конструкцию, но смысл которой очень простой: мы создаем новую юго-восточную Европу, новую Австро-Венгрию - от моря до моря, от северной Италии до Польши - которая, разумеется, самостоятельно экономически существовать не может, - отметил Михаил Хазин. - Но она может восстановить отношения с Россией в пику Брюсселю и Лондону, сыграть на противоречиях Лондона и Брюсселя с Россией. Соответственно, выстроить некоторую новую реальность. Какую реальность и как ее выстраивать - это отдельный вопрос", - пояснил Хазин.

При этом эксперт подчеркнул закрытый характер возможных переговоров по этой теме. "Может быть, кто-то на эту тему и думает, может быть, даже ведет какие-то переговоры, но это очень закулисные переговоры и непонятно с кем", - заключил Михаил Хазин.