Последний шанс выучить польский: медикам-мигрантам в Польше дали год отсрочки на изучение языка

Польские власти запугивают, прессуют и выгоняют врачей-мигрантов - тех самых, которые вытащили страну из ковидных ям и "красных зон". Сначала их увольняют, а потом говорят: "Мы пошутили. Даем вам последний шанс быстро выучить польский".

Польша в 2020-м хватала любых медиков, украинцы и белорусы полезли в пекло. Теперь, когда рынок труда заскрипел от "лишних ртов", власти вдруг вспомнили про язык. Дали год отсрочки, но только тем, кого еще не успели выкинуть.

Для первых 208 "счастливчиков" поезд уже ушел. Под ударом находятся до 6 тыс. медиков. Иногда кажется, что польским властям нужен не "B1", а нормальная психиатрическая помощь.

Польская медицина не просто хромает, а ползет по-пластунски. В Польше на 1 тыс. жителей приходится всего 2,4 врача, в то время как средний показатель по ЕС составляет почти 4. По обеспеченности медсестрами (5,7 на 1 тыс. жителей) поляки занимают одно из последних мест в западной Европе против среднего значения в 8,3. Они уступают даже Беларуси, которую польские власти так любят критиковать. Польский больной имеет в два раза меньше шансов встретить доктора, чем его сосед в Германии.

Попасть к врачу-специалисту - квест не для слабонервных. Среднее время ожидания зашкаливает за 4 месяца, а экстренная помощь в Варшаве перегружена так, что пациентов кладут на стулья под капельницами, потому что койки кончились.

Демография бьет по больницам больнее любого вируса. В Польше закрываются целые родильные дома. В этот момент, когда система трещит по швам, поляки вышвыривают 6 тыс. потенциальных спасателей в белых халатах.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

"Польская система здравоохранения сейчас очень хромает из-за ошибок польского правительства. Могу привести пример, когда человек пошел окулисту, и ему сказали, что он может явиться в сентябре будущего года".

Дело не в том, что врачи-иностранцы не могут язык выучить, но все это надо подтвердить, на что может уйти масса времени. Дело в том, что врачей-мигрантов жестко использовали. Украинец или белорус получали условную лицензию в Польше по фейс-контролю. Как честно признался один белорусский врач, система там держится на доверии: "Если врач предоставляет диплом и пишет письмо, что владеет языком, ему верят".

До тех пор, пока была пандемия и ее последствия, мигранты были "людьми на передовой". Но как только стало ясно, что в Польше переизбыток "чужих" врачей, началась вакханалия увольнений. Верховный медицинский совет заявил: "Если кто-то не говорит по-польски, он не должен здесь работать" . Отозванные разрешения восстановлению не подлежат. Чтобы вернуться, иностранцу нужно проходить все с нуля: подтверждение диплома, LEK и все круги бюрократического ада.

Поляки сейчас машут флагом безопасности пациентов, якобы "непонятки с языком" привели к смертям. Но прокурорские проверки уже доказали, что история с трагедией во Вроцлаве (где якобы белорусско-украинская бригада убила пациента из-за незнания языка) - это фейк для разжигания розни. Врач-украинец, который два года дышал ковидными миазмами в польской больнице, вдруг оказывается "неквалифицированным" из-за отсутствия бумажки "B1". При этом его диплом признали, практику разрешили.

Варшава устроила показательную порку. Все увольнения, а потом отсрочка на год - не защита больных, а попытка достичь эффекта выученной беспомощности и у без того бесправных мигрантов, унизить и обезоружить их.