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Последний Boeing 747 израильской авиакомпании нарисовал в небе автопортрет

Boeing 747 авиакомпании El Al Airlines отправился накануне в свой последний рейс из Рима в Тель-Авив, во время которого нарисовал в небе собственный портрет.

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