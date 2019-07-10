Последний "Фольксваген-Жук" сошел с конвейера на заводе в Мексике

Последний хэтчбек "Фольксваген-Жук" сошел с конвейера на заводе в Мексике. Собранный экземпляр станет частью экспозиции музея. С момента появления модели на рынке в конце 30-х годов прошлого века популярная модель была произведена в количестве 21 миллиона экземпляров. Собирали легендарное авто на нескольких предприятиях в разных странах, они закрылись ранее. Мексиканский же филиал с 1967 года обеспечивал "жуками" всю Латинскую Америку.