Последняя надежда: в Непале ищут выживших после схода селевого потока

В Непале спасатели при помощи тяжелой техники пытаются пробиться к подземным туннелям: там, как предполагается, могли найти убежище десятки или даже сотни человек.

В частности, речь идет о строителях, которые прокладывали эти туннели. На данный момент это последняя надежда найти живыми хоть кого-нибудь их тех, кто оказался на границе Непала и Китая 26 августа в момент схода селевого потока.

По данным властей, на сегодня известно о гибели 1127 человек, еще 4858 числятся пропавшими без вести. С китайской стороны границы уже начались восстановительные работы, с непальской масштаб последствий таков, что даже все тела погибших вряд ли удастся отыскать. Здесь уже начались похороны без опознания жертв - у непальских властей просто нет в достаточном количестве рефрижераторов.

Среди пропавших без вести большинство составляют иностранные туристы, направлявшиеся в Тибет. В частности, до сих пор остается неизвестной судьба одной из белорусок.