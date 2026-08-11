Последствия ближневосточного конфликта обойдутся немцам в 17 млрд евро

Американо-иранский конфликт сильно ударит по кошелькам жителей Германии. По данным мюнхенского Института экономических исследований, последствия этой войны обойдутся немецким гражданам почти в 17 млрд евро.

В среднем каждая семья потеряет более 400 евро, что составляет более 1 % от годового дохода. Среди групп населения, которые понесут наибольшие потери, экономисты выделили пенсионеров. Отмечается, что их расходы непропорционально растут, поскольку они, как правило, основное время проводят дома и потому расходуют больше электричества и отопления.