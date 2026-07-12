Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Cанкт-Петербург и Ленинградская область оказались во власти разрушительного шторма

Cанкт-Петербург и Ленинградская область России оказались во власти разрушительного шторма. На регион обрушились сильнейшие ливни с грозами.

В отдельных районах города за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду валил деревья и парализовал работу общественного транспорта.

Разгул стихии обернулся трагедией: в Ленобласти в непогоду во время сплава на сапборде погибла женщина.

Разделы:

В миреПроисшествияРоссия

Теги:

Санкт-Петербургстихия
x

Читайте также